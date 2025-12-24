Coupe Grand Est VTT Cross-Country, Orbey

Coupe Grand Est VTT Cross-Country

Auberge du Blancrupt Orbey Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14 16:30:00

2026-06-14

Assistez a la coupe Grand Est de VTT Cross-Country ! Venez encourager les participants participants aux différentes catégories d’épreuves.

Rendez vous au Lac Blanc pour la coupe VTT XCO comptant pour la coupe Grand Est ouverte des catégories U7 à masters 60.

Les inscriptions se font en ligne directement, renseignements auprès des clubs.

Auberge du Blancrupt Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 20 84 49 98 cyclisme@ssolhabsheim.fr

English :

Attend the Grand Est MTB Cross-Country Cup! Come and cheer on the participants in the different event categories.

