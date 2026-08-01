Film L’Odyssée Orbey
vendredi 28 août 2026 · Orbey
Informations pratiques
Orbey
Film L’Odyssée
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28 23:20:00
Date(s) :
2026-08-28
Une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque, sa patrie.
Synopsis L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
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English :
A legendary epic set around the world that follows Odysseus’s return to Ithaca, his homeland.
L’événement Film L’Odyssée Orbey a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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