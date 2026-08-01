Informations pratiques

Orbey

Film L’Odyssée

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28 23:20:00

Date(s) :

2026-08-28

Une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque, sa patrie.

Synopsis L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

A legendary epic set around the world that follows Odysseus’s return to Ithaca, his homeland.

L’événement Film L’Odyssée Orbey a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg