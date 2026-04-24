FILM LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

FILM LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE

salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Le foyer rural du Bleymard vous propose la projection du film Lozère entre ciel et terre jeudi 23 juillet à 18h à la salle des fêtes du Bleymard.

Places limitées, réservation conseillée !

Le foyer rural du Bleymard vous propose la projection du film Lozère entre ciel et terre jeudi 23 juillet à 18h à la salle des fêtes du Bleymard.

Places limitées, réservation conseillée ! .

salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 26 10 48

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English :

The Foyer Rural in Le Bleymard invites you to a screening of the film Lozère entre ciel et terre on Thursday July 23 at 6pm at the Salle des Fêtes in Le Bleymard.

Places are limited, booking recommended!

L’événement FILM LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-02-26 par 48-OT Mont Lozere