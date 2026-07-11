Informations pratiques

Orbey

Film On l’appelait Robin des Bois Interdit -12 ans

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 20:30:00

fin : 2026-08-02 22:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Laissé pour mort puis sauvé in extremis, Robin des Bois livre son combat le plus personnel dans une relecture intense du mythe.

Synopsis Hanté par son passé après une vie de crimes et de violence, Robin des Bois est laissé pour mort à l’issue d’un combat qu’il pensait être le dernier. Recueilli par une femme mystérieuse, il se voit offrir une ultime chance de rédemption… .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Left for dead and then rescued at the last minute, Robin Hood fights his most personal battle in an intense reimagining of the legend.

L’événement Film On l’appelait Robin des Bois Interdit -12 ans Orbey a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg