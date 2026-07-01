Informations pratiques

Orbey

Film Permis de détruire

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24 22:15:00

Date(s) :

2026-07-24

Entre choc des cultures et situations cocasses, deux amis tentent de trouver leur place en Corse dans une comédie pleine de caractère.

Synopsis Dominique lutte pour concrétiser son rêve corse entre son cabinet médical en chantier et son combat contre une centrale électrique controversée. Quand Olivier, son ami psychanalyste en plein divorce, débarque pour refaire sa vie sur l’île, les deux pinzuti (Français du continent) aidés de leur ami corse Santu, vont tout faire pour s’intégrer à la culture insulaire pour le meilleur et le pire. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Amid culture clashes and comical situations, two friends try to find their place in Corsica in a comedy full of character.

L’événement Film Permis de détruire Orbey a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg