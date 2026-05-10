Film : Polar : « La Nuit des Neufs Errants », Le Geyser, Bellerive-sur-Allier
samedi 19 septembre 2026 · Le Geyser · Bellerive-sur-Allier
Informations pratiques
Film : Polar : « La Nuit des Neufs Errants » Samedi 19 septembre, 15h00 Le Geyser Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
1940. Afin de fuir l’avancée des troupes allemandes, 9 personnes viennent se réfugier dans une demeure du Bourbonnais. Le meurtre de l’un d’eux nous entraine dans une enquête à la recherche du meurtrier. Le coupable sera démasqué le 17 juin 1940, au moment même de l’allocution du Maréchal Pétain demandant l’armistice.
Le Geyser 43 rue Jean Baptiste Burlot 03700 Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
1940. Afin de fuir l’avancée des troupes allemandes, 9 personnes viennent se réfugier dans une demeure du Bourbonnais. Le meurtre de l’un d’eux nous entraine dans une enquête à la recherche du Le le…
©Amicale Laïque de Bellerive-sur-Allier
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