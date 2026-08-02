Informations pratiques

L’artiste Billy viendra avec un visuel de Rita et Crocodile que les tout-petits pourront imprimer et ensuite colorier grâce à de l’encre aquarelle. Et surprise : la feuille se plie pour se transformer en minuscule fanzine !

Une séance avec plein d’autres surprises dans le cadre de la fête de L’Enfance de l’Art – cinéma.

RITA ET CROCODILE

de Siri Melchior – 40 min

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, s’aventure et s’ouvre au monde avec l’aide de son acolyte Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des châtaignes ou bien des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !!

Les tout-petits son invités à participer à un atelier de sérigraphie en lien avec les films qu’ils et elles auront vus.. Dès 2 ans !

Le mercredi 26 août 2026

de 15h00 à 16h15

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-26T19:15:00+02:00

Date(s) : 2026-08-26T15:00:00+02:00_2026-08-26T16:15:00+02:00

Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1744949270027110 https://www.facebook.com/events/1744949270027110



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