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Film « Rita et Crocodile » et sérigraphie aquarelle au cinéma Le Lucernaire Le Lucernaire Paris

mercredi 26 août 2026 · Le Lucernaire · Paris

Film « Rita et Crocodile » et sérigraphie aquarelle au cinéma Le Lucernaire Le Lucernaire Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Le Lucernaire
Adresse
53 rue Notre-Dame des Champs
Ville
75006 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarifs habituels du cinéma.</p>

L’artiste Billy viendra avec un visuel de Rita et Crocodile que les tout-petits pourront imprimer et ensuite colorier grâce à de l’encre aquarelle. Et surprise : la feuille se plie pour se transformer en minuscule fanzine !

Une séance avec plein d’autres surprises dans le cadre de la fête de L’Enfance de l’Art – cinéma.

RITA ET CROCODILE
de Siri Melchior – 40 min

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, s’aventure et s’ouvre au monde avec l’aide de son acolyte Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des châtaignes ou bien des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !!

Les tout-petits son invités à participer à un atelier de sérigraphie en lien avec les films qu’ils et elles auront vus.. Dès 2 ans !
Le mercredi 26 août 2026
de 15h00 à 16h15
payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-08-26T15:00:00+02:00_2026-08-26T16:15:00+02:00

Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs  75006 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1744949270027110 https://www.facebook.com/events/1744949270027110


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