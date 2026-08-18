Film « Rita et Crocodile » et sérigraphie aquarelle au cinéma L’Escurial Escurial – Dulac Cinémas Paris
dimanche 30 août 2026 · Escurial - Dulac Cinémas · Paris
Informations pratiques
L’artiste Billy viendra avec un visuel de Rita et Crocodile que les tout-petits pourront imprimer et ensuite colorier grâce à de l’encre aquarelle. Et surprise : la feuille se plie pour se transformer en minuscule fanzine !
Une séance avec plein d’autres surprises dans le cadre de la fête de L’Enfance de l’Art – cinéma.
RITA ET CROCODILE
de Siri Melchior – 40 min
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, s’aventure et s’ouvre au monde avec l’aide de son acolyte Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des châtaignes ou bien des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !!
Les tout-petits son invités à participer à un atelier de sérigraphie en lien avec les films qu’ils et elles auront vus.. Dès 2 ans !
Le dimanche 30 août 2026
de 11h00 à 12h00
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-30T14:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-30T11:00:00+02:00_2026-08-30T12:00:00+02:00
Escurial – Dulac Cinémas 11, boulevard Port Royal 75013 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/835411982872135 https://www.facebook.com/events/835411982872135
Afficher la carte du lieu Escurial – Dulac Cinémas et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Science participative : Oiseaux des jardins Maison Paris Nature Paris 18 août 2026
- Itinéraire d’une famille juive pendant la guerre Mémorial de la Shoah Paris 18 août 2026
- Suivi Temporel des Libellules Maison Paris Nature Paris 18 août 2026
- Savoir faire des boutures semi-aoutées Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 18 août 2026
- Itinéraire d’une famille juive pendant la guerre Mémorial de la Shoah Paris 18 août 2026