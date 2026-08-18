Film « Vanille » et atelier incrustation d’images au Cinéma des cinéastes Cinéma des cinéastes Paris
dimanche 30 août 2026 · Cinéma des cinéastes · Paris
Informations pratiques
Le film d’animation Vanille utilise une technique d’incrustation d’images animées sur des vrais décors et paysages de la Guadeloupe. L’association Et si les images vous propose de découvrir cette technique de manière ludique, lors d’un voyage virtuel sur l’île caribéenne !
Dans le cadre de la fête de L’Enfance de l’Art – cinéma.
VANILLE
Collectif – 43 min
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !
Venez vous immerger dans les décors de la Guadeloupe grâce au film et à l’atelier de découverte de la technique d’animation utilisée dans le film. Dès 6 ans !
Le dimanche 30 août 2026
de 11h00 à 12h30
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-30T14:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-30T11:00:00+02:00_2026-08-30T12:30:00+02:00
Cinéma des cinéastes 7, avenue de Clichy 75017 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1742931346839002 https://www.facebook.com/events/1742931346839002
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