Films Femmes Méditerranée L’Artplexe, La Baleine, Les Variétés, Alhambra, Le Gyptis, Musée d’Histoire de Marseille, Studio Image et Mouvement, cinéma Le Miroir La Vieille Charité, Château de La Buzine. Marseille

Marseille

Films Femmes Méditerranée

Du 05/11 au 13/11/2026 tous les jours.

En fonction du programme. L’Artplexe, La Baleine, Les Variétés, Alhambra, Le Gyptis, Musée d’Histoire de Marseille, Studio Image et Mouvement, cinéma Le Miroir La Vieille Charité, Château de La Buzine. Cinémas et lieux culturels à Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-05

Les Rencontres Films Femmes Méditerranée créées en 2006 à Marseille, ont pour vocation première la découverte des œuvres des réalisatrices des deux rives de la Méditerranée.

Les Films Femmes Méditerranée vous propose des projections dans plusieurs cinémas de Marseille, avec une sélection d’une quarantaine de films, courts et longs métrages, documentaires et fictions. .

L’Artplexe, La Baleine, Les Variétés, Alhambra, Le Gyptis, Musée d’Histoire de Marseille, Studio Image et Mouvement, cinéma Le Miroir La Vieille Charité, Château de La Buzine. Cinémas et lieux culturels à Marseille Marseille 13055 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur filmsfemmesmed13@gmail.com

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English :

The Mediterranean Women’s Film Festival, created in 2006 in Marseille, has as its primary vocation the discovery of the works of women directors from both shores of the Mediterranean.

L’événement Films Femmes Méditerranée Marseille a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille