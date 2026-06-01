FINALE DU TOP 14 RETRANSMISSION DU MATCH LA PARENTHESE Gouex
FINALE DU TOP 14 RETRANSMISSION DU MATCH LA PARENTHESE Gouex samedi 27 juin 2026.
Gouex
FINALE DU TOP 14 RETRANSMISSION DU MATCH
LA PARENTHESE 8, rue de la Mairie Gouex Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
FINALE DU TOP 14 A LA PARENTHÈSE !
Venez vivre la finale du Top 14 dans une ambiance conviviale et festive à La Parenthèse !
Entre passionnés de rugby, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour partager ce grand rendez-vous sportif ! .
LA PARENTHESE 8, rue de la Mairie Gouex 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 09 33 21
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English : FINALE DU TOP 14 RETRANSMISSION DU MATCH
L’événement FINALE DU TOP 14 RETRANSMISSION DU MATCH Gouex a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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