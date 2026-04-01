Finale régionale des petits champions de la lecture Salle des fêtes La Charité-sur-Loire

La Charité-sur-Loire

Finale régionale des petits champions de la lecture

Salle des fêtes Rue Saint-Anne La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

La Cité du mot est ravie d’accueillir la finale régionale des Petits champions de la lecture !

Les Petits champions de la lecture est un grand jeu de lecture à voix haute pour les élèves de CM1 et/ou de CM2. À travers des milliers de classes partout en France et à l’étranger, nous faisons vivre le plaisir de la lecture, de la parole partagée et de la découverte des livres.

Chaque enfant choisit un extrait d’un livre de fiction, qu’il aime et qu’il souhaite partager. Il dispose de 2 à 3 minutes pour le lire à voix haute, devant un public.

Le jeu se déroule en plusieurs étapes, tout au long de l’année scolaire, pour permettre à un maximum d’enfants de participer, de progresser… et peut-être d’accéder à la Grande finale à Paris ! .

Salle des fêtes Rue Saint-Anne La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 99 38 info@citedumot.fr

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English : Finale régionale des petits champions de la lecture

L’événement Finale régionale des petits champions de la lecture La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-09 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges