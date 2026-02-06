Festival Aux quatre coins du mot Cour du Château La Charité-sur-Loire

Festival Aux quatre coins du mot

Cour du Château Centre ville La Charité-sur-Loire Nièvre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-14

Rendez-vous incontournable du week-end de l’Ascension, le festival de La Charité-sur-Loire célèbre depuis vingt ans le mot, sous toutes ses formes.

Trois jours de spectacles, lectures, animations, concerts, projections, rencontres, jeux et expositions pour toutes les envies et tous les âges !

Rendez-vous du 14 au 16 mai.

Toutes les infos sur le site et les réseaux sociaux de la Cité du Mot.

Cour du Château Centre ville La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 99 38 info@citedumot.fr

