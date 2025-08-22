Sur les pas de Saint-Jacques La Charité-sur-Loire Nièvre
Sur les pas de Saint-Jacques La Charité-sur-Loire Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Sur les pas de Saint-Jacques A pieds Facile
Sur les pas de Saint-Jacques rue du Champ Barraté 58400 La Charité-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 10000.0 Tarif :
Flâné dans l’arrière-pays charitois et découvrez des paysages magnifiques, insoupçonnés.
https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme/ +33 3 86 70 15 06
English :
Stroll through the Charente hinterland and discover magnificent, unsuspected landscapes.
Deutsch :
Schlendern Sie durch das Hinterland von Charitois und entdecken Sie wunderschöne, ungeahnte Landschaften.
Italiano :
Passeggiate nell’entroterra della Charente e scoprite paesaggi magnifici e insospettabili.
Español :
Pasee por el interior de Charente y descubra magníficos paisajes insospechados.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data