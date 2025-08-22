Sur les pas de Saint-Jacques La Charité-sur-Loire Nièvre

Sur les pas de Saint-Jacques A pieds Facile

Sur les pas de Saint-Jacques rue du Champ Barraté 58400 La Charité-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0

Flâné dans l’arrière-pays charitois et découvrez des paysages magnifiques, insoupçonnés.

Facile

English :

Stroll through the Charente hinterland and discover magnificent, unsuspected landscapes.

Deutsch :

Schlendern Sie durch das Hinterland von Charitois und entdecken Sie wunderschöne, ungeahnte Landschaften.

Italiano :

Passeggiate nell’entroterra della Charente e scoprite paesaggi magnifici e insospettabili.

Español :

Pasee por el interior de Charente y descubra magníficos paisajes insospechados.

