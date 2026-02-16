Patrimoine mondial en Fête Église Notre-Dame de La Charité La Charité-sur-Loire
dimanche 19 avril 2026.
Patrimoine mondial en Fête
Église Notre-Dame de La Charité Prieuré de La Charité La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Début : 2026-04-19 10:30:00
fin : 2026-04-19 15:30:00
2026-04-19
Dimanche matin 10h30 visite déambulation sur les pas d’un pèlerin à La Charité, et découverte des sites les plus remarquables.
Dimanche après-midi visite du chantier de restauration de l’église (mairie) à 15h et 16h
Dimanche après-midi à 14h visite atelier pour les enfants dans l’église. Visite atelier avec dessins, jeux, et sensibilisation à l’importance de la préservation du patrimoine.
En continu jeu avec la cocotte, diffusion de Daphné et le livre maudit + Carnet de Voyage .
Église Notre-Dame de La Charité Prieuré de La Charité La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 15 06 contact@lacharitesurloire-tourisme.com
