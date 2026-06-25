Finale tennis championnat printemps par équipes de la Manche Stade du Dr Marquez Agon-Coutainville
Finale tennis championnat printemps par équipes de la Manche Stade du Dr Marquez Agon-Coutainville dimanche 5 juillet 2026.
Agon-Coutainville
Finale tennis championnat printemps par équipes de la Manche
Stade du Dr Marquez Le Marais Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Finale tennis championnat printemps par équipes de la Manche.
Rendez-vous de 9h à 17h, stade du Dr Marquez à Agon-Coutainville. .
Stade du Dr Marquez Le Marais Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 04 14 jftenniscoutainville@gmail.com
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English : Finale tennis championnat printemps par équipes de la Manche
L’événement Finale tennis championnat printemps par équipes de la Manche Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme
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