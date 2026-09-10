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AGENDA · Lyon

Finales Mondial de la praline Lyon

lundi 21 septembre 2026 · Lyon

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Adresse
Lieux divers
Ville
69123 Lyon
Département
Rhône
Tarif

Lyon

Finales Mondial de la praline

Lieux divers Lyon Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-21

Date(s) :
2026-09-21 2026-09-26

Après trois éditions réussies, cet événement culinaire unique organisé autour d’un concours mettant en avant la Praline sous toutes ses formes revient en 2026 !
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Lieux divers Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes   contact@mondialdelapraline.com

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English :

After three successful editions, this unique culinary event organized around a competition featuring Praline in all its forms is back in 2026!

L’événement Finales Mondial de la praline Lyon a été mis à jour le 2026-06-08 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

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