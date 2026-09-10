Finales Mondial de la praline Lyon
lundi 21 septembre 2026 · Lyon
Informations pratiques
Lyon
Finales Mondial de la praline
Lieux divers Lyon Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21 2026-09-26
Après trois éditions réussies, cet événement culinaire unique organisé autour d’un concours mettant en avant la Praline sous toutes ses formes revient en 2026 !
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Lieux divers Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes contact@mondialdelapraline.com
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English :
After three successful editions, this unique culinary event organized around a competition featuring Praline in all its forms is back in 2026!
L’événement Finales Mondial de la praline Lyon a été mis à jour le 2026-06-08 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
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