Informations pratiques

Lyon

Finales Mondial de la praline

Lieux divers Lyon Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21 2026-09-26

Après trois éditions réussies, cet événement culinaire unique organisé autour d’un concours mettant en avant la Praline sous toutes ses formes revient en 2026 !

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Lieux divers Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes contact@mondialdelapraline.com

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English :

After three successful editions, this unique culinary event organized around a competition featuring Praline in all its forms is back in 2026!

L’événement Finales Mondial de la praline Lyon a été mis à jour le 2026-06-08 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme