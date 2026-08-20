Finally, Something Good. par Stefan Sagmeister La Gaîté Lyrique Paris

Informations pratiques

Dans un contexte géopolitique et climatique mondial en tension, alors qu’un flot continu d’informations nous inonde et met à mal notre vision du futur, la Gaîté Lyrique opte pour la joie et l’optimisme comme moteur d’engagement.

Octobre 2026 marque le retour des grandes expositions de la Gaîté Lyrique à travers l’invitation lancée à l’artiste Stefan Sagmeister. Connu du grand public pour ses créations visuelles pour des musiciens tels que les Rolling Stones, Lou Reed ou les Talking Heads, Stefan Sagmeister navigue du design graphique à l’art contemporain, de la pop culture aux grands enjeux actuels.

Stefan Sagmeister nous propose avec cette nouvelle exposition de faire un pas de côté pour voir le monde et son évolution depuis le temps long, et non plus par le prisme d’une information en continu qui manque souvent de recul. Avec la fantaisie qui le caractérise, Sagmeister allie design et datas pour délivrer un message optimiste sur de nombreux sujets qui tendent à s’améliorer avec le temps. Et nous pousse à sortir de la sidération pour passer en mode action.

En s’appuyant sur des datas issues de l’Organisation des Nations unies, de la Banque mondiale et d’autres bases de données mondiales et nationales, Sagmeister transforme des chiffres en représentations visuelles captivantes, accessibles au grand public. L’intégration de ces visualisations de données saisissantes sur des supports éclectiques – peintures anciennes, vêtements, objets sculpturaux et installations – crée un pont entre passé et présent, tout en racontant une histoire pleine d’espoir sur le progrès au fil du temps.

13 ans après l’exposition The Happy Show à la Gaîté Lyrique, Stefan Sagmeister revient avec la fantaisie qui le caractérise ! L’artiste allie design et datas pour nous délivrer un message optimiste sur de nombreux sujets qui tendent à s’améliorer avec le temps. Finally, Something Good. nous pousse ainsi à sortir de la sidération pour passer en mode action !

Du jeudi 15 octobre 2026 au dimanche 18 avril 2027 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

payant

Ouverture de la billetterie en septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T14:00:00+02:00

fin : 2027-04-18T23:00:00+02:00

Date(s) : 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La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

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