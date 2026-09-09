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Financer mon projet d’entreprise, Agence Adie Bordeaux, Bordeaux

mardi 15 septembre 2026 · Agence Adie Bordeaux · Bordeaux

Financer mon projet d’entreprise, Agence Adie Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Agence Adie Bordeaux
Adresse
4 rue jean Artus 33300 BORDEAUX
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde

Financer mon projet d’entreprise Mardi 15 septembre, 09h30 Agence Adie Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T09:30:00+02:00 – 2026-09-15T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T09:30:00+02:00 – 2026-09-15T12:30:00+02:00

Découvrez les étapes de la création d?entreprise, les acteurs de la création d’entreprise sur le territoire ainsi que les services d?accompagnement et de financement de l?Adie ! « Dans le cadre du dispositif « Entreprendre, la Région à vos côtés »

Agence Adie Bordeaux 4 rue jean Artus 33300 BORDEAUX Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.adie.org/ateliers-webconferences/?id=a0wTp000002SmADIA0 »}]
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