Fine Arts Paris 2026 Grand Palais Paris

Informations pratiques

Une scénographie d’exception

Charles Zana est le décorateur invité par Fine Arts Paris pour insuffler sa créativité à cette édition. Passionné d’art, il imagine depuis 30 ans chaque projet partout dans le monde à travers le prisme de l’art de vivre à la française, mettant en valeur les collections de ses clients à la manière d’un commissaire d’exposition.

Un socle solide de galeries réputées

L’art ancien est représenté notamment par les célèbres galeries Aaron, de Bayser, Michel Descours, Léage, Steinitz, Florence de Voldère, fidèles à l’évènement tout comme les galeries d’art moderne Applicat-Prazan, La Présidence, RX & Slag, les spécialistes de la sculpture Nicolas Bourriaud, Xavier Eeckhout, Trebosc & van Lelyveld, et Univers du Bronze ou encore les galeries réputées dans des domaines pointus telles que Jean-Christophe Charbonnier en art japonais, Kevorkian en art islamique, Schoffel de Fabry en arts premiers. Ces galeries seront notamment rejointes par de nouveaux entrants tels que la galerie Chenel, célèbre pour ses sculptures antiques et trésors archéologiques, la galerie belge d’Arschot & Cie spécialisée en argenterie ancienne, les galeries d’art moderne Bailly Gallery et Larock Granoff. La galerie Landau Fine Art revient avec un grand espace au coeur de la nef du Grand Palais. Les galeries Brimo de Laroussilhe, Thomas Gibson, et les joaillers VKD Jewels, Maison Riondet, et Isabelle Langlois participent pour la seconde fois tandis que Rosenberg & Co et Berès reviennent après une année d’absence.

Un nouvel espace en faveur des jeunes talents et des nouveaux créateurs

Un nouvel espace sera créé dans la Nef du Grand Palais nommé Nouveaux Horizons. Il regroupera 10 stands de 10m2 destinés à accueillir des marchands qui débutent leur activité ou n’ont jamais exposé dans une foire internationale de cette ampleur ainsi que des créateurs qui se consacrent à la création dans des domaines aussi variés que la joaillerie, les arts du feu ou le textile.

Un rdv annuel avec un haut lieu patrimonial Le musée du Grand Siècle est l’invité d’honneur de cette édition 2026. Née de la donation des œuvres d’art de la collection de M. Pierre Rosenberg, président-honoraire du musée du Louvre et membre de l’Académie française, cette nouvelle institution, dédiée au XVIIe siècle français et au collectionnisme, ambitionne de devenir un lieu de référence sur cette période majeure de l’histoire française. Etabli dans l’ancienne caserne royale de Saint-Cloud, le futur musée ouvrira ses portes en 2028. À Fine Arts Paris, il évoquera en avant-première le parcours « Grand Siècle » qui sera déployé dans ses futures salles permanentes dans une scénographie de François-Joseph Graf, réunissant tableaux, sculptures, mobilier, objets précieux et du quotidien qui raconteront les arts, les sciences et la société en France au XVIIe siècle.

Fine Arts Paris (anciennement FAB PARIS), qui a clos avec succès son édition 2025, s’installe de manière pérenne au Grand Palais, en plein coeur de Paris, au mois de septembre. Cet évènement artistique pluridisciplinaire de niveau international se déroulera du 19 au 23 septembre 2026. Sous la présidence de Xavier Eeckhout, Fine Arts Paris réunira une centaine de galeries couvrant toutes les époques et les spécialités du marché de l’art.

Du samedi 19 septembre 2026 au mercredi 23 septembre 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-24T01:59:59+02:00

Date(s) :

Grand Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris

Métro -> 1 : Champs-Élysées – Clemenceau (Paris) (215m)

Bus -> 7293 : Grand Palais (Paris) (106m)

Vélib -> Petit Palais (171.23m)

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