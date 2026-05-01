Fine Party Soirée Woodstock Bistrot Fine Anglet
Fine Party Soirée Woodstock Bistrot Fine Anglet vendredi 22 mai 2026.
Anglet
Fine Party Soirée Woodstock
Bistrot Fine 61 rue Henri Reneric Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
L’Hôtel Fine vous invite à une soirée conviviale sur le thème de Woodstock.
Revivez l’esprit des années 70 au son des vinyles de Gooodwaves, pour une ambiance chaleureuse, festive et pleine de souvenirs. .
Bistrot Fine 61 rue Henri Reneric Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 00 09
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English : Fine Party Soirée Woodstock
L’événement Fine Party Soirée Woodstock Anglet a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Anglet
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