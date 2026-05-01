Fine Party Soirée Woodstock Bistrot Fine Anglet

Anglet

Fine Party Soirée Woodstock

Bistrot Fine 61 rue Henri Reneric Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

L’Hôtel Fine vous invite à une soirée conviviale sur le thème de Woodstock.

Revivez l’esprit des années 70 au son des vinyles de Gooodwaves, pour une ambiance chaleureuse, festive et pleine de souvenirs. .

Bistrot Fine 61 rue Henri Reneric Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 00 09

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English : Fine Party Soirée Woodstock

L’événement Fine Party Soirée Woodstock Anglet a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Anglet