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Fine Party Soirée Woodstock Bistrot Fine Anglet

Fine Party Soirée Woodstock Bistrot Fine Anglet

Fine Party Soirée Woodstock Bistrot Fine Anglet vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Bistrot Fine

Adresse : 61 rue Henri Reneric

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Anglet

Fine Party Soirée Woodstock

Bistrot Fine 61 rue Henri Reneric Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

L’Hôtel Fine vous invite à une soirée conviviale sur le thème de Woodstock.
Revivez l’esprit des années 70 au son des vinyles de Gooodwaves, pour une ambiance chaleureuse, festive et pleine de souvenirs.   .

Bistrot Fine 61 rue Henri Reneric Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 00 09 

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English : Fine Party Soirée Woodstock

L’événement Fine Party Soirée Woodstock Anglet a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Anglet

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