Finissage de l’exposition « Habiter les étoiles de Bethléem », La Filature, Varennes-sous-Dun
dimanche 20 septembre 2026 · La Filature · Varennes-sous-Dun
Informations pratiques
Finissage de l’exposition « Habiter les étoiles de Bethléem » Dimanche 20 septembre, 15h00 La Filature Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Delphine Dénéréaz est une artiste plasticienne contemporaine dont la pratique est centrée sur le textile de récupération. À partir de linges usés chargés de mémoire, elle utilise la technique ancestrale du tissage en lirette pour créer des œuvres murales et des installations monumentales.
Le finissage de son exposition « Habiter les étoiles de Bethléem » aura lieu le 20 septembre à La Filature, en présence de l’artiste !
La Filature 401 route de la Faux, Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.filature-artcontemporain.fr/ Parking gratuit à proximité
Delphine Dénéréaz est une artiste plasticienne contemporaine dont la pratique est centrée sur le textile de récupération. À partir de linges usés chargés de mémoire, elle utilise la technique du en …
©delphine dénéréaz
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