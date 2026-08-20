Finissage de l’exposition « Habiter les étoiles de Bethléem », La Filature, Varennes-sous-Dun

Informations pratiques

Finissage de l’exposition « Habiter les étoiles de Bethléem » Dimanche 20 septembre, 15h00 La Filature Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Delphine Dénéréaz est une artiste plasticienne contemporaine dont la pratique est centrée sur le textile de récupération. À partir de linges usés chargés de mémoire, elle utilise la technique ancestrale du tissage en lirette pour créer des œuvres murales et des installations monumentales.

Le finissage de son exposition « Habiter les étoiles de Bethléem » aura lieu le 20 septembre à La Filature, en présence de l’artiste !

La Filature 401 route de la Faux, Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.filature-artcontemporain.fr/ Parking gratuit à proximité

Delphine Dénéréaz est une artiste plasticienne contemporaine dont la pratique est centrée sur le textile de récupération. À partir de linges usés chargés de mémoire, elle utilise la technique du en …

©delphine dénéréaz