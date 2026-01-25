Informations pratiques

Uffholtz

Finissage Émotions en résonance

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25 13:30:00

fin : 2026-10-25 17:30:00

Date(s) :

2026-10-25

Clôturez l’exposition avec des courts-métrages d’étudiants, des créations du public et bien d’autres surprises !

Pour clôturer l’exposition, découvrez un après-midi placé sous le signe de la création et des archives. Au programme projection de courts-métrages réalisés à partir d’archives par des étudiants des écoles d’art du Grand Est, présentation de créations artistiques réalisées par les publics et autres surprises. Un moment convivial pour découvrir les regards et interprétations suscités par l’exposition. .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

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English :

Round out the exhibition with student short films, audience-submitted creations, and many other surprises!

L’événement Finissage Émotions en résonance Uffholtz a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay