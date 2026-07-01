FIPC ‘A plumes et à poils’, triptyques de 20 photographes sur la thématique du gibier, Salle René Capitant Mairie Ve paris, Paris
lundi 2 novembre 2026 · Salle René Capitant Mairie Ve paris · Paris
Informations pratiques
FIPC ‘A plumes et à poils’, triptyques de 20 photographes sur la thématique du gibier 2 – 27 novembre Salle René Capitant Mairie Ve paris Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-02T11:30:00+01:00 – 2026-11-02T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T11:30:00+01:00 – 2026-11-27T18:00:00+01:00
Exposition des 60 photos des 20 photographes festivaliers illustrant la thématique ‘A plumes et à poils’
Salle René Capitant Mairie Ve paris 21 Place du Panthéon 75005 Pris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France galerie d’art
Exposition des 60 photos des 20 photographes festivaliers illustrant la thématique ‘A plumes et à poils’
©Cécile & Guillaume Van Santen
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