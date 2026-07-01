FIPC ‘A plumes et à poils’, triptyques de 20 photographes sur la thématique du gibier, Salle René Capitant Mairie Ve paris, Paris

Informations pratiques

FIPC ‘A plumes et à poils’, triptyques de 20 photographes sur la thématique du gibier 2 – 27 novembre Salle René Capitant Mairie Ve paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-02T11:30:00+01:00 – 2026-11-02T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-27T11:30:00+01:00 – 2026-11-27T18:00:00+01:00

Exposition des 60 photos des 20 photographes festivaliers illustrant la thématique ‘A plumes et à poils’

Salle René Capitant Mairie Ve paris 21 Place du Panthéon 75005 Pris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France galerie d’art

Exposition des 60 photos des 20 photographes festivaliers illustrant la thématique ‘A plumes et à poils’

©Cécile & Guillaume Van Santen