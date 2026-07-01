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FIPC ‘A plumes et à poils’, triptyques de 20 photographes sur la thématique du gibier, Salle René Capitant Mairie Ve paris, Paris

lundi 2 novembre 2026 · Salle René Capitant Mairie Ve paris · Paris

FIPC ‘A plumes et à poils’, triptyques de 20 photographes sur la thématique du gibier, Salle René Capitant Mairie Ve paris, Paris

Informations pratiques

Début
lundi 2 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Lieu
Salle René Capitant Mairie Ve paris
Adresse
21 Place du Panthéon 75005 Pris
Ville
75005 Paris
Département
Paris

FIPC ‘A plumes et à poils’, triptyques de 20 photographes sur la thématique du gibier 2 – 27 novembre Salle René Capitant Mairie Ve paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-02T11:30:00+01:00 – 2026-11-02T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T11:30:00+01:00 – 2026-11-27T18:00:00+01:00

Exposition des 60 photos des 20 photographes festivaliers illustrant la thématique ‘A plumes et à poils’

Salle René Capitant Mairie Ve paris 21 Place du Panthéon 75005 Pris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France galerie d’art
Exposition des 60 photos des 20 photographes festivaliers illustrant la thématique ‘A plumes et à poils’

©Cécile & Guillaume Van Santen

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