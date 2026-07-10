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Fiskal Odyssée Orvault

jeudi 26 novembre 2026 · Odyssée · Orvault

Fiskal Odyssée Orvault

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Odyssée
Adresse
1 Route de Basse Indre
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 9 € à 23 € L’OdysséeDurée : 1hDès 7 ansOption de repas le soir du spectacle - sur réservationTarifs : TP : 23€ / TPR : 20€ / TA : 17€ / TR : 9€ / TM : 2€Réservations : https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.frContact : billetterie@mairie-orvault.fr ou 02 51 78 37 47

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-26 20:00 – 21:00
Gratuit : non De 9 € à 23 € L’OdysséeDurée : 1hDès 7 ansOption de repas le soir du spectacle – sur réservationTarifs : TP : 23€ / TPR : 20€ / TA : 17€ / TR : 9€ / TM : 2€Réservations : https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.frContact : billetterie@mairie-orvault.fr ou 02 51 78 37 47 Tout public, Etudiant, En famille – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Sur scène, quatre artistes dansent, roulent, chutent et s’élancent, portés par une même persévérance et un goût du mouvement. Ensemble, ils dessinent un espace de liberté, joyeux et indocile, qui célèbre le collectif et détourne les codes établis.Entre transmission, inventivité et valeurs solidaires, Fiskal rend hommage à une jeunesse créative et affirmée — un souffle de résistance joyeuse, à vivre ensemble.

Odyssée Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr 02 51 78 37 47 https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/agenda/198-Fiskal


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