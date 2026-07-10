Fiskal Odyssée Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-26 20:00 – 21:00

Gratuit : non De 9 € à 23 € L’OdysséeDurée : 1hDès 7 ansOption de repas le soir du spectacle – sur réservationTarifs : TP : 23€ / TPR : 20€ / TA : 17€ / TR : 9€ / TM : 2€Réservations : https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.frContact : billetterie@mairie-orvault.fr ou 02 51 78 37 47 Tout public, Etudiant, En famille – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Sur scène, quatre artistes dansent, roulent, chutent et s’élancent, portés par une même persévérance et un goût du mouvement. Ensemble, ils dessinent un espace de liberté, joyeux et indocile, qui célèbre le collectif et détourne les codes établis.Entre transmission, inventivité et valeurs solidaires, Fiskal rend hommage à une jeunesse créative et affirmée — un souffle de résistance joyeuse, à vivre ensemble.

Odyssée Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr 02 51 78 37 47 https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/agenda/198-Fiskal



Afficher la carte du lieu Odyssée et trouvez le meilleur itinéraire

