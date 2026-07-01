Fives Cail été 36, Station métro Marbrerie, Lille
vendredi 3 juillet 2026 · Station métro Marbrerie · Lille
Informations pratiques
Fives Cail été 36 Vendredi 3 juillet, 16h00 Station métro Marbrerie Nord
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T16:00:00+02:00 – 2026-07-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-03T16:00:00+02:00 – 2026-07-03T17:30:00+02:00
Dès le 2 juin 1936, la grève paralyse les ateliers à Fives-Cail. Elle va s’étendre à toute la métallurgie de la région lilloise et dans bien d’autres secteurs. Cette visite inédite, à deux voix, entre usages passés et à venir, vous propose de redécouvrir l’histoire du site, notamment à travers le récit de ces luttes ouvrières.
Avec le concours de la SORELI, aménageur du site de Fives-Cail
Station métro Marbrerie rue Pierre Legrand, 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/fivescail36 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 84 07 82 41 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoines@mairie-lille.fr »}]
Découvrez Fives Cail sous un nouveau jour, celui des luttes ouvrières et avancées sociales de 1936.
© Daniel Rapaich – Dicom Ville de Lille
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