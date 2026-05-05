Guacamayo Tropical + Grandpamini + Sauvage FM, Gare Saint Sauveur, Lille
Guacamayo Tropical + Grandpamini + Sauvage FM, Gare Saint Sauveur, Lille vendredi 3 juillet 2026.
Guacamayo Tropical + Grandpamini + Sauvage FM 3 et 4 juillet Gare Saint Sauveur Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-04T00:00:00+02:00 – 2026-07-04T01:00:00+02:00
Madrid débarque à Lille !
Le temps d’une nuit, la Gare Saint Sauveur se transforme en repaire madrilène. Reggaeton, basses tropicales, cumbia et rythmes ibériques vont faire trembler les murs de la Gare.
Guacamayo Tropical ramène l’âme des nuits de Madrid qui fait danser l’Espagne entière. Il sera accompagné de Grandpamini et Sauvage FM, les rois du perreo : ils font bouger les popotins dans tous les plus grands clubs d’Europe depuis plus de 15 ans avec leurs soirées MUEVELO. Ils sont passés par le Razzmatazz à Barcelone, le Koko à Londres ou encore le YoYo à Paris.
C’est la soirée à ne pas manquer pour tou·te·s les amateur·rice·s de danse et son mur caliente.
¡Que viva la noche !
Cette soirée bénéficie du soutien de Volotea, Partenaire Grand Projet de lille3000 sur la saison Gare Méditerranée.
INFOS :
21h > 1h
Gratuit
[HALLE A]
Crédit : HS Production – Guacamayo Tropical
Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« link »: « https://www.volotea.com/fr/ »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.
Madrid débarque à Lille, ¡Que viva la noche !
© HS Production – Guacamayo Tropical
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