Festival Microtopies 2026 : Construisez ensemble près de chez vous !, Bazaar St-So, Lille
Festival Microtopies 2026 : Construisez ensemble près de chez vous !, Bazaar St-So, Lille vendredi 3 juillet 2026.
Festival Microtopies 2026 : Construisez ensemble près de chez vous ! 3 – 5 juillet Bazaar St-So Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00
Le festival Microtopies est de retour à partir du 03 juillet 2026 !
Après le lancement d’un concours national et européen, 6 collectifs lauréats ont été sélectionnés lors d’un jury pour réaliser des Microtopies dans l’espace public. Ces installations deviennent alors des espaces de vie pour les habitant·e·s, tout en proposant une réflexion poussée sur l’économie des ressources naturelles et le réemploi des matériaux.
Microtopies, c’est :
→ ♀️Proposer des espaces de vie pour les habitant·e·s dans l’espace public ;
→ animer et faire vivre des espaces naturels,
→ ♀️permettre à la jeune génération d’architectes paysagistes, d’explorer et d’expérimenter ;
→ ✨ permettre d’éveiller les imaginaires, questionner notre environnement naturel quotidien ;
→ interroger les notions d’économie circulaire, de ressource, de recyclage des matériaux, de réemploi ;
→ valoriser les concepteur·ice·s, les entreprises et les savoir-faire locaux à travers des projets engagés.
INFORMATIONS PRATIQUES
Lancement du Festival Microtopies
03 juillet soirée d’inauguration du week end de chantiers publics et participatif
Bazaar St So
Chantiers publics ⚒️
04 au 05 juillet 2026
Lille Sud au Centre social et culturel Denise Cacheux, Lens au Louvre Lens, Marquette-lez-Lille dans le parc Ravel, Faches Thumesnil dans le parc Tudor, Loos dans les jardins partagés Clémenceau, Aniche sur la plaine de l’Archevêque
Festival soutenu par la Caisse des dépôts, mécène principal, ainsi que l’ensemble de ses partenaires, institutionnels et des entreprises du bâtiment.
Bazaar St-So 292 rue Camille Guérin Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « hello@waao.fr »}]
Le Festival Microtopies est de retour en 2026 avec une fête d’inauguration le 3 juillet au Bazaar St So, des chantiers publics et participatifs le week end du 4-5 juillet et des ateliers tout l’été ! festival architecture
©WAAO
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