Flamenco Compagnie Iberica – Groupe Los de la noche, Bibliothèque municipale de Ronchin, Ronchin

Informations pratiques

Flamenco Compagnie Iberica – Groupe Los de la noche Samedi 3 octobre, 19h30 Bibliothèque municipale de Ronchin Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T19:30:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T19:30:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00

Le groupe Los de la Noche fera vibrer le public au rythme du flamenco à travers un spectacle mêlant musique, chant et danse. Entre passion, énergie et émotions, cette soirée sera une invitation au voyage au cœur des cultures méditerranéennes.

Ouvert à tous, ce rendez-vous promet un moment convivial et dépaysant à partager en famille ou entre amis.

Tout public, gratuit, réservation obligatoire !

Bibliothèque municipale de Ronchin 650 Avenue Jean Jaurès, 59790 Ronchin Ronchin 59790 Petit Ronchin Nord Hauts-de-France 03.20.26.60.28 https://ronchin.bibli.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.16.60.28 »}]

Dans le cadre des Nuits des bibliothèques sous le signe de la méditerranée et de Biblis en folie, la bibliothèque vous invite à une soirée chaleureuse et festive le vendredi 2 octobre.

© Compagnie LOS DE LA NOCHE