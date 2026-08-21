L’apéro des géants, Atelier de l’association Les Géants, Ronchin

Informations pratiques

L’apéro des géants Vendredi 18 septembre, 18h30 Atelier de l’association Les Géants Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

L’Office Ronchinois de la Culture vous propose une soirée conviviale pour (re)découvrir le patrimoine de Ronchin et des Flandres : les géants !

A cette occasion, Dorian Demarcq nous ouvre les portes de “l’atelier des géants” et nous fait découvrir leurs secrets. La visite sera suivie d’un extrait du spectacle de marionnettes “Géants de Flandre et d’ailleurs” par le Théâtre de Marionnettes de Ronchin.

Atelier de l’association Les Géants 650 avenue Jean Jaurès Ronchin 59790 Petit Ronchin Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.03.99.32.15 »}]

L’Office Ronchinois de la Culture vous propose une soirée conviviale pour (re)découvrir le patrimoine de Ronchin et des Flandres : les géants !

©Dorian Demarcq