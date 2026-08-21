VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINTE RICTRUDE, Eglise Sainte-Rictrude, Ronchin

Informations pratiques

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINTE RICTRUDE Dimanche 20 septembre, 10h30, 15h00 Eglise Sainte-Rictrude Nord

Gratuit / Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’association La Mémoire de Ronchin vous invite à découvrir ou redécouvrir l’église Sainte-Rictrude, l’un des lieux les plus emblématiques de notre commune.

Au détour d’une visite conviviale et passionnée, laissez-vous conter l’histoire de cet édifice, de ses pierres chargées de mémoire, de ses vitraux, de ses œuvres et des femmes et des hommes qui l’ont fait vivre à travers les siècles.

Que vous soyez amateur de patrimoine, habitant de longue date ou simplement curieux, venez partager un moment de découverte et d’échange autour d’un héritage qui appartient à tous

Eglise Sainte-Rictrude place de la république 59790 Ronchin 59790 Grand Ronchin Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.52.41.90.15 »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’association La Mémoire de Ronchin vous invite à découvrir ou redécouvrir l’église Sainte-Rictrude, l’un des lieux les plus emblématiques de…

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