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Flamenco RECÓNDITO de la Compañia Lucía “La Bronce” Théâtre Comoedia Marmande

samedi 5 décembre 2026 · Théâtre Comoedia · Marmande

Flamenco RECÓNDITO de la Compañia Lucía “La Bronce” Théâtre Comoedia Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Comoedia
Adresse
32 Rue Léopold Faye
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
18 18 Tarif réduit

Marmande

Flamenco RECÓNDITO de la Compañia Lucía “La Bronce”

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Flamenco, musique, danse et chant RECÓNDITO de la Compañia Lucía “La Bronce”
Recóndito allie subtilité, délicatesse et puissance. La mise en scène, sans artifice, permet de revenir à l’essence même des émotions que peut porter le flamenco. Un style traditionnel basé sur les éléments les plus caractéristiques de cet art vivant provenant de l’Andalousie la danse, le chant, la guitare et les percussions. Cette proposition flamenca est interprétée selon des bases traditionnelles, mais les cinq artistes au plateau y laissent une empreinte personnelle, basée sur leurs singularités d’expression et expériences individuelles dans un magnifique équilibre.
Tout public.
Placement libre.   .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 

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English : Flamenco RECÓNDITO de la Compañia Lucía “La Bronce”

L’événement Flamenco RECÓNDITO de la Compañia Lucía “La Bronce” Marmande a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Val de Garonne

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