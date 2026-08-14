Flamenco RECÓNDITO de la Compañia Lucía “La Bronce” Théâtre Comoedia Marmande

Informations pratiques

Marmande

Flamenco RECÓNDITO de la Compañia Lucía “La Bronce”

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:30:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Flamenco, musique, danse et chant RECÓNDITO de la Compañia Lucía “La Bronce”

Recóndito allie subtilité, délicatesse et puissance. La mise en scène, sans artifice, permet de revenir à l’essence même des émotions que peut porter le flamenco. Un style traditionnel basé sur les éléments les plus caractéristiques de cet art vivant provenant de l’Andalousie la danse, le chant, la guitare et les percussions. Cette proposition flamenca est interprétée selon des bases traditionnelles, mais les cinq artistes au plateau y laissent une empreinte personnelle, basée sur leurs singularités d’expression et expériences individuelles dans un magnifique équilibre.

Tout public.

Placement libre. .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

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English : Flamenco RECÓNDITO de la Compañia Lucía “La Bronce”

L’événement Flamenco RECÓNDITO de la Compañia Lucía “La Bronce” Marmande a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Val de Garonne