Flamme de cœur Musiques de Perse et d’ailleurs Théâtre Mandapa Paris Dimanche 31 mai, 18h00 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Un ensemble composé par plusieurs cultures et plusieurs couleurs de notes sur les chansons persanes.

AhooNoor est un espace musical né en 2012 autour de la chanteuse iranienne Khatoon, interprète des traditions vocales persanes. À partir de cette source, le projet s’est développé au fil des années, des rencontres et des affinités artistiques.

Musiciens venus de divers horizons — traditions du Moyen-Orient, musique hindoustanie ou univers occidentaux — y tissent des dialogues où les chants en persan et en arabe se rencontrent, se répondent et se transforment.

Au gré de ces collaborations, le projet grandit, s’enrichit et évolue, chaque rencontre apportant une couleur nouvelle et une sensibilité différente. Il en naît une musique vivante, nourrie d’écoute, d’improvisation et de partage.

Plus qu’une formation fixe, AhooNoor est un chemin de rencontres : un lieu où les traditions se croisent, se racontent et résonnent ensemble. ✨

Chanteuse, conteuse, comédienne et professeur de danse, Khatoon Panahi veut promouvoir et préserver « les anciennes chansons du terroir iranien tombées dans l’oubli, afin de les remettre au goût du jour dans de nouveaux enregistrements. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T19:30:00.000+02:00

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https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/flamme-de-coeur-musiques-de-perse-et-dailleurs 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



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