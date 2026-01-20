FLAMMES ET SLAM ! CLAK COMPAGNIE TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

FLAMMES ET SLAM ! CLAK COMPAGNIE

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Spectacle musical interactif pour deux dragons et un public.

D’après l’album Charles amoureux d’une princesse d’Alex Cousseau et Philippe-Henri Turin Edition Seuil Jeunesse 2015

Un dragon poète et freluquet imagine la vie à travers ses livres. Les histoires racontent bien qu’il y a dans le monde des princesses à sauver… Mais il n’est pas tout à fait sûr de savoir à quoi elles ressemblent. La terrifiante dragonne qu’il rencontre va l’aider à y voir plus clair !

Librement inspiré de l’album d’Alex Cousseau, ce spectacle détourne les clichés des contes de fée. Les deux anti-héros sont drôles et attachants. Le spectacle propose aussi une entrée décomplexée dans la poésie en la désacralisant et en la rendant accessible, du poème romantique au rap, en passant par une leçon express sur les rimes.

Tout au long du spectacle, le récit est enrichi par les sons et bruitages des spectateurs enregistrés en début de représentation. Sans bouger de leur fauteuil, ils deviennent acteurs du spectacle.

Dans Flammes et slam, il n’y a pas de pyrotechnie ! Mais il y a des machines électroniques, du rap improvisé, une histoire de princesse, une rencontre entre deux dragons de haut vol, des bruitages hors pair venus du public, une grosse ambiance et le plaisir de se raconter des histoires !

Réécriture, mise en lecture et jeu Coline Lubin et Kristen Annequin

Création musicale Kristen Annequin

Création et régie lumières Serena Andreasi

Durée 50 min .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Interactive musical show for two dragons and an audience.

