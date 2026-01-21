GIRLZ LE RAP AU FÉMININ TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

GIRLZ LE RAP AU FÉMININ

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-18

Une exposition réalisée par Les Musicophages.

Le Rap émerge au début des années 70 dans les ghettos aux Etats-Unis et un peu plus d’une dizaine d’années en France, où il acquiert une popularité grandissante au fil du temps. Bien que minoritaires, et ce dès le début, les rappeuses ont insufflé une énergie vitale au genre musical ainsi qu’à toute la culture Hip-Hop. Elles se sont emparées d’un Rap qu’on dit conscient et ont créé un style bien à elles. Les Girlz abordent des thèmes parfois plus sensibles les dangers de la rue, la maternité précoce ou encore les difficultés à se faire respecter.

L’exposition vous fera découvrir des rappeuses pionnières, en passant par les rappeuses qui ont influencé la planète entière et celles qui, plus proches de chez nous, ont des choses à dire sur la société française qui les entoure. S’éloignant des clichés qu’elles détournent pour mieux s’affranchir, les femmes dans le Rap ont acquis leurs lettres de noblesse, GIRLZ vous fera découvrir des femmes de grand talent.

Il est temps de leur donner la place qu’elles méritent ! .

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

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English :

An exhibition produced by Les Musicophages.

L’événement GIRLZ LE RAP AU FÉMININ Roques a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE