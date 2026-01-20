LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA TIERS6 LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA

TIERS6 LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Les films sont cachés… mais pas trop ! Filez sur notre site et nos réseaux pour dénicher des indices. Vous ne tenez plus ? Les titres sont dévoilés au Moulin !

11h pour les moyens un film à choisir parmi les 3 propositions suivantes. C’est vous qui décidez ! Venez au Moulin voter pour votre film préféré. Le film gagnant sera projeté ! 16h30 pour les petits des courts-métrages réconfortants pour les tout-petits et leurs parents.

18h pour les grands un film culte sur les cultures urbaines. .

TIERS6 LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

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English :

The films are hidden? but not too hidden! Check out our website and networks for clues. Can’t hold on any longer? The titles are revealed at Le Moulin!

L’événement LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA Roques a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE