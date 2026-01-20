SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Venez partager cette soirée de jeux de société avec l’association Cité Meeple.

Cité Meeple, association dédiée aux passionnés de jeux de société, qu’ils soient novices ou experts, vous invite à partager un moment convivial autour de nombreux jeux modernes et classiques. Venez découvrir de nouveaux jeux, rencontrer d’autres joueurs et passer une soirée pleine de fun et de stratégie ! .

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

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English :

Come and enjoy an evening of board games with the Cité Meeple association.

L’événement SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Roques a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE