SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques vendredi 24 avril 2026.
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Venez partager cette soirée de jeux de société avec l’association Cité Meeple.
Cité Meeple, association dédiée aux passionnés de jeux de société, qu’ils soient novices ou experts, vous invite à partager un moment convivial autour de nombreux jeux modernes et classiques. Venez découvrir de nouveaux jeux, rencontrer d’autres joueurs et passer une soirée pleine de fun et de stratégie ! .
TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr
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English :
Come and enjoy an evening of board games with the Cité Meeple association.
L’événement SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Roques a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE