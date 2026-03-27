Flânerie contée avec Julie rue neuve Tréhorenteuc
Flânerie contée avec Julie rue neuve Tréhorenteuc vendredi 10 juillet 2026.
Flânerie contée avec Julie
rue neuve Parking 1 du Val sans retour Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Parce que les légendes sont universelles et méritent d’être écoutées par tous, Julie vous propose de découvrir l’essentiel de Brocéliande à travers une petite balade réalisable par tous. En deux petits kilomètres, la conteuse vous dévoile l’histoire du Graal, du miroir aux fées et de l’arbre d’or.
-> RDV à 10h15 au parking du Val sans retour.
-> 2 km de marche, accessible aux poussettes et fauteuils roulants (en cas de fortes pluies, le chemin est boueux). Prévoir fauteuil pliant si besoin.
-> Départ assuré à partir de 8 personnes, max 35 personnes.
-> Réservation en ligne ou sur place, 15 minutes avant le départ, règlement en espèce ou chèque. .
rue neuve Parking 1 du Val sans retour Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 42 80 79 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Flânerie contée avec Julie Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-03-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Tréhorenteuc (Morbihan)
- Du Val Sans Retour au Graal avec Lindylou Place Abbé Gillard Tréhorenteuc 4 avril 2026
- Balade contée Le grand Val enchanteur Tréhorenteuc 4 avril 2026
- Vide dressing Au Bar d’en face Tréhorenteuc 5 avril 2026
- Du Val Sans Retour au Graal avec Katia Place Abbé Gillard Tréhorenteuc 5 avril 2026
- Balade contée en calèche Halles couvertes Tréhorenteuc 5 avril 2026