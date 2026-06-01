Flânerie en paysage mobile, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne
Flânerie en paysage mobile, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
Flânerie en paysage mobile Vendredi 19 juin, 14h00 Parc des Droits de l’Homme Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T14:00:00+02:00 – 2026-06-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T14:00:00+02:00 – 2026-06-19T14:30:00+02:00
Entre balade audio, fiction numérique et spectacle immersif, Flânerie vous entraîne dans les mondes physiques et virtuels d’une jeunesse, celle de Carla et sa bande. Ils détournent les codes de leur smartphone pour inventer leurs propres règles du jeu. Suivant leurs pas, vous comprendrez comment cette communauté peut nous inspirer.
Places limitées
À partir de 12 ans
Création in situ
Coproduction des Ateliers Frappaz
Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
À la croisée du spectacle vivant, de la balade audio-guidée et de la fiction numérique, Flânerie en paysage mobile vous amène à arpenter les territoires numériques et physiques de la jeunesse.
© Mathias Caussèque
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