Flânerie historique et littéraire Anciens métiers de Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Châteauneuf-sur-Loire
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Loire
Flânerie historique et littéraire Anciens métiers de Châteauneuf-sur-Loire
RDV devant la mairie Châteauneuf-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Organisé par la bibliothèque et animée par Josiane et Philippe, sur inscription. .
RDV devant la mairie Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 69 37 bibliotheque@chateauneufsurloire.fr
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English :
L’événement Flânerie historique et littéraire Anciens métiers de Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS
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