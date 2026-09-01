Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Loire

Flânerie historique et littéraire Anciens métiers de Châteauneuf-sur-Loire

RDV devant la mairie Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Organisé par la bibliothèque et animée par Josiane et Philippe, sur inscription. .

RDV devant la mairie Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 69 37 bibliotheque@chateauneufsurloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Flânerie historique et littéraire Anciens métiers de Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS