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AGENDA · Châteauneuf-sur-Loire

Flânerie historique et littéraire Anciens métiers de Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Châteauneuf-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
RDV devant la mairie
Ville
45110 Châteauneuf-sur-Loire
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Châteauneuf-sur-Loire

Flânerie historique et littéraire Anciens métiers de Châteauneuf-sur-Loire

RDV devant la mairie Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Organisé par la bibliothèque et animée par Josiane et Philippe, sur inscription.   .

RDV devant la mairie Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 69 37  bibliotheque@chateauneufsurloire.fr

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English :

L’événement Flânerie historique et littéraire Anciens métiers de Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS

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