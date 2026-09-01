Flânerie poétique Le pommier Espace de la Gare Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Flânerie poétique Le pommier

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-10 19:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Une flânerie poétique autour du pommier. Un moment pour découvrir ses secrets, éveiller ses sens et porter un regard sensible sur le monde végétal, entre savoirs, poésie et expression artistique. Guidé par Johanna Chéné, praticienne en herboristerie.

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Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

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English :

A poetic stroll around the apple tree. A moment to discover its secrets, awaken your senses, and take a thoughtful look at the plant world, blending knowledge, poetry, and artistic expression. Led by Johanna Chénée, an herbalist.

L’événement Flânerie poétique Le pommier Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65