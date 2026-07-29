Informations pratiques

Thouars

Flâneries cheminotes La gare et le village noir

Place de la gare Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Explosion démographique et économique, construction de nouveaux quartiers et infrastructures… La ville se transforme à partir de 1873 au rythme effréné des locomotives.

Durée 1h30

Explosion démographique et économique, construction de nouveaux quartiers et infrastructures… La ville se transforme à partir de 1873 au rythme effréné des locomotives.

Durée 1h30 .

Place de la gare Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 80 service.patrimoine@thouars.fr

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English : Flâneries cheminotes La gare et le village noir

Demographic and economic explosion, construction of new districts and infrastructures… From 1873 onwards, the city was transformed by the frenetic pace of the locomotives.

Duration: 1h30

L’événement Flâneries cheminotes La gare et le village noir Thouars a été mis à jour le 2026-07-18 par Maison du Thouarsais