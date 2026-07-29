Flâneries cheminotes La gare et le village noir Thouars
mardi 11 août 2026 · Thouars
Informations pratiques
Thouars
Flâneries cheminotes La gare et le village noir
Place de la gare Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Explosion démographique et économique, construction de nouveaux quartiers et infrastructures… La ville se transforme à partir de 1873 au rythme effréné des locomotives.
Durée 1h30
Explosion démographique et économique, construction de nouveaux quartiers et infrastructures… La ville se transforme à partir de 1873 au rythme effréné des locomotives.
Durée 1h30 .
Place de la gare Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 80 service.patrimoine@thouars.fr
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English : Flâneries cheminotes La gare et le village noir
Demographic and economic explosion, construction of new districts and infrastructures… From 1873 onwards, the city was transformed by the frenetic pace of the locomotives.
Duration: 1h30
L’événement Flâneries cheminotes La gare et le village noir Thouars a été mis à jour le 2026-07-18 par Maison du Thouarsais
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