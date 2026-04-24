Thouars

A la recherche des indices de loutre et castor

Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Découverte du Thouet en canoe. Pour petits et grands, cette aventure vous invite à l’observation des traces et indices. Et qu’en est-il du retour de la loutre et du castor? A partir de 6 ans, sur inscription. .

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 85 98

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English : A la recherche des indices de loutre et castor

L’événement A la recherche des indices de loutre et castor Thouars a été mis à jour le 2026-04-16 par Maison du Thouarsais