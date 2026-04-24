A la recherche des indices de loutre et castor Thouars
A la recherche des indices de loutre et castor Thouars vendredi 31 juillet 2026.
Thouars
A la recherche des indices de loutre et castor
Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Découverte du Thouet en canoe. Pour petits et grands, cette aventure vous invite à l’observation des traces et indices. Et qu’en est-il du retour de la loutre et du castor? A partir de 6 ans, sur inscription. .
Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 85 98
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English : A la recherche des indices de loutre et castor
L’événement A la recherche des indices de loutre et castor Thouars a été mis à jour le 2026-04-16 par Maison du Thouarsais
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