Atelier ARCHIPAT 6/12 ans un trésor au château ? Au musée Henri Barré Thouars

Informations pratiques

Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans un trésor au château ?

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Pars à la découverte du château de Marie de la Tour d’Auvergne et tente de retrouver son trésor !

Réservation obligatoire.

Pars à la découverte du château de Marie de la Tour d’Auvergne et tente de retrouver son trésor !

Réservation obligatoire. .

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

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English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans un trésor au château ?

Come and take a tour of the city walls of Thouars and see if these medieval constructions reveal any treasure!

Reservations required.

L’événement Atelier ARCHIPAT 6/12 ans un trésor au château ? Thouars a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais