Visite à deux voix de l’exposition Confluence #2 Musée Henri Barré Thouars

Thouars

Visite à deux voix de l’exposition Confluence #2

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Quand les collections du musée Henri Barré rencontrent l’art contemporain. Une visite à deux voix pour explorer les correspondances et les contrastes entre œuvres anciennes et les œuvres de l’exposition Confluence #2.

Quand les collections du musée Henri Barré rencontrent l’art contemporain. Une visite à deux voix pour explorer les correspondances et les contrastes entre œuvres anciennes et les œuvres de l’exposition Confluence #2. .

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 37 76 manon.corre@thouars.fr

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English : Visite à deux voix de l’exposition Confluence #2

When the collections of the Henri Barré Museum meet contemporary art. A guided tour featuring two voices to explore the connections and contrasts between historical works and the pieces in the Confluence #2 exhibition.

L’événement Visite à deux voix de l’exposition Confluence #2 Thouars a été mis à jour le 2026-06-16 par Maison du Thouarsais