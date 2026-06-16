Visite à deux voix de l’exposition Confluence #2 Musée Henri Barré Thouars
Visite à deux voix de l’exposition Confluence #2 Musée Henri Barré Thouars vendredi 31 juillet 2026.
Thouars
Visite à deux voix de l’exposition Confluence #2
Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Quand les collections du musée Henri Barré rencontrent l’art contemporain. Une visite à deux voix pour explorer les correspondances et les contrastes entre œuvres anciennes et les œuvres de l’exposition Confluence #2.
Quand les collections du musée Henri Barré rencontrent l’art contemporain. Une visite à deux voix pour explorer les correspondances et les contrastes entre œuvres anciennes et les œuvres de l’exposition Confluence #2. .
Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 37 76 manon.corre@thouars.fr
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English : Visite à deux voix de l’exposition Confluence #2
When the collections of the Henri Barré Museum meet contemporary art. A guided tour featuring two voices to explore the connections and contrasts between historical works and the pieces in the Confluence #2 exhibition.
L’événement Visite à deux voix de l’exposition Confluence #2 Thouars a été mis à jour le 2026-06-16 par Maison du Thouarsais
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