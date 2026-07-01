Informations pratiques

Thouars

LES ESTIVALES DE LA NATURE Balade nature dans l’ENS Coteau et prairie du Châtelier

Route de Doret Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Partez à la découverte de l’Espace Naturel Sensible du Coteau et prairie du Châtelier lors d’une balade guidée. Découvrez les richesses du site, sa gestion et les espèces qui y vivent. Parcours d’environ 2 km. Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et une tenue adaptée.

Profitez d’une balade naturaliste en compagnie du gestionnaire de l’Espace Naturel Sensible du Coteau et prairie du Châtelier pour en apprendre plus sur la gestion du site et les espèces qui y vivent. Un lieu préservé entre coteaux et zones humides remarquables. Prévoir de bonnes chaussures de marches, une bouteille d’eau et une tenue adaptée aux conditions météorologiques. Parcours d’environ 2 km. .

Route de Doret Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : LES ESTIVALES DE LA NATURE Balade nature dans l’ENS Coteau et prairie du Châtelier

Set out to explore the Coteau and Châtelier Meadow Sensitive Natural Area on a guided walk. Discover the site’s natural treasures, how it’s managed, and the species that live there. The trail is about 2 km long. Be sure to wear sturdy shoes, bring water, and dress appropriately.

L’événement LES ESTIVALES DE LA NATURE Balade nature dans l’ENS Coteau et prairie du Châtelier Thouars a été mis à jour le 2026-07-07 par Maison du Thouarsais