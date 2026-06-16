Atelier Horizon en morceaux Musée Henri Barré Thouars
Atelier Horizon en morceaux Musée Henri Barré Thouars vendredi 24 juillet 2026.
Thouars
Atelier Horizon en morceaux
Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Composez votre propre paysage en jouant avec les formes, les couleurs et les matières. Un atelier pour prolonger la découverte de l’exposition Confluence #2 par la pratique artistique.
Composez votre propre paysage en jouant avec les formes, les couleurs et les matières. Un atelier pour prolonger la découverte de l’exposition Confluence #2 par la pratique artistique. .
Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 37 76 manon.corre@thouars.fr
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English : Atelier Horizon en morceaux
Create your own landscape by experimenting with shapes, colors, and materials. A workshop designed to extend your exploration of the Confluence #2 exhibition through artistic practice.
L’événement Atelier Horizon en morceaux Thouars a été mis à jour le 2026-06-16 par Maison du Thouarsais
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