Atelier Horizon en morceaux Musée Henri Barré Thouars

Thouars

Atelier Horizon en morceaux

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Composez votre propre paysage en jouant avec les formes, les couleurs et les matières. Un atelier pour prolonger la découverte de l’exposition Confluence #2 par la pratique artistique.

Composez votre propre paysage en jouant avec les formes, les couleurs et les matières. Un atelier pour prolonger la découverte de l’exposition Confluence #2 par la pratique artistique. .

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 37 76 manon.corre@thouars.fr

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English : Atelier Horizon en morceaux

Create your own landscape by experimenting with shapes, colors, and materials. A workshop designed to extend your exploration of the Confluence #2 exhibition through artistic practice.

L’événement Atelier Horizon en morceaux Thouars a été mis à jour le 2026-06-16 par Maison du Thouarsais