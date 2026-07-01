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Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans de beaux vitraux Au musée Henri Barré Thouars

mercredi 22 juillet 2026 · Au musée Henri Barré · Thouars

Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans de beaux vitraux Au musée Henri Barré Thouars

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Au musée Henri Barré
Adresse
7 rue Marie de la Tour d'Auvergne
Ville
79100 Thouars
Département
Deux-Sèvres
Tarif
4 4 4 Tarif de base plein tarif

Thouars

Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans de beaux vitraux

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Découvre l’art du vitrail à l’aide d’une mallette pédagogique et réalise ensuite une composition lumineuse et transparente.
Réservation obligatoire. Nombre de places limité.
Découvre l’art du vitrail à l’aide d’une mallette pédagogique et réalise ensuite une composition lumineuse et transparente.
Réservation obligatoire. Nombre de places limité.   .

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68  ecole.patrimoine@thouars.fr

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English : Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans de beaux vitraux

Discover the art of stained glass using an educational kit, and then create a luminous, translucent composition.
Reservations required. Limited space available.

L’événement Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans de beaux vitraux Thouars a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais

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