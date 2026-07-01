Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans de beaux vitraux Au musée Henri Barré Thouars
mercredi 22 juillet 2026 · Au musée Henri Barré · Thouars
Informations pratiques
Thouars
Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans de beaux vitraux
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Découvre l’art du vitrail à l’aide d’une mallette pédagogique et réalise ensuite une composition lumineuse et transparente.
Réservation obligatoire. Nombre de places limité.
Découvre l’art du vitrail à l’aide d’une mallette pédagogique et réalise ensuite une composition lumineuse et transparente.
Réservation obligatoire. Nombre de places limité. .
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans de beaux vitraux
Discover the art of stained glass using an educational kit, and then create a luminous, translucent composition.
Reservations required. Limited space available.
L’événement Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans de beaux vitraux Thouars a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais
À voir aussi à Thouars (Deux-Sèvres)
- Flaneries cheminotes la cité du cottage ! RDV face à l’église du Cottage Thouars 9 juillet 2026
- Nocturne et feu d’artifice Piscine Thouars 11 juillet 2026
- Les mercredis de juillet Cartons, jeux et compagnie Thouars 15 juillet 2026
- Été des 6-12 ans Atelier Insectes imaginaires Musée Henri Barré Thouars 15 juillet 2026
- Visite de la Carrière Roy la Gouraudière Thouars 16 juillet 2026