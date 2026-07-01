Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans de beaux vitraux Au musée Henri Barré Thouars

Informations pratiques

Thouars

Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans de beaux vitraux

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Découvre l’art du vitrail à l’aide d’une mallette pédagogique et réalise ensuite une composition lumineuse et transparente.

Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Découvre l’art du vitrail à l’aide d’une mallette pédagogique et réalise ensuite une composition lumineuse et transparente.

Réservation obligatoire. Nombre de places limité. .

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

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English : Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans de beaux vitraux

Discover the art of stained glass using an educational kit, and then create a luminous, translucent composition.

Reservations required. Limited space available.

L’événement Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans de beaux vitraux Thouars a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais