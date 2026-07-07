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Les mercredis de juillet Galets magiques Thouars

mercredi 22 juillet 2026 · Thouars

Les mercredis de juillet Galets magiques Thouars

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue des Sablons
Ville
79100 Thouars
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Thouars

Les mercredis de juillet Galets magiques

Rue des Sablons Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 17:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Transformez de simples galets en véritables petites œuvres d’art lors de cet atelier créatif. Laissez parler votre imagination en décorant des galets avec des couleurs, des motifs, des personnages, des animaux ou tout simplement des messages inspirants.
Transformez de simples galets en véritables petites œuvres d’art lors de cet atelier créatif. Laissez parler votre imagination en décorant des galets avec des couleurs, des motifs, des personnages, des animaux ou tout simplement des messages inspirants. Chaque création sera unique et pourra servir de décoration, de porte bonheur ou de joli souvenir à emporter chez soi.
Gratuit- Sur inscription (places limitées)- à partir de 3 ans   .

Rue des Sablons Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 70 55 

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English : Les mercredis de juillet Galets magiques

Turn simple pebbles into true little works of art in this creative workshop. Let your imagination run wild as you decorate pebbles with colors, patterns, characters, animals, or simply inspiring messages.

L’événement Les mercredis de juillet Galets magiques Thouars a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais

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