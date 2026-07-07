Informations pratiques

Thouars

Les mercredis de juillet Galets magiques

Rue des Sablons Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 17:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Transformez de simples galets en véritables petites œuvres d’art lors de cet atelier créatif. Laissez parler votre imagination en décorant des galets avec des couleurs, des motifs, des personnages, des animaux ou tout simplement des messages inspirants.

Transformez de simples galets en véritables petites œuvres d’art lors de cet atelier créatif. Laissez parler votre imagination en décorant des galets avec des couleurs, des motifs, des personnages, des animaux ou tout simplement des messages inspirants. Chaque création sera unique et pourra servir de décoration, de porte bonheur ou de joli souvenir à emporter chez soi.

Gratuit- Sur inscription (places limitées)- à partir de 3 ans .

Rue des Sablons Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 70 55

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English : Les mercredis de juillet Galets magiques

Turn simple pebbles into true little works of art in this creative workshop. Let your imagination run wild as you decorate pebbles with colors, patterns, characters, animals, or simply inspiring messages.

L’événement Les mercredis de juillet Galets magiques Thouars a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais