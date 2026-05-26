Exposition IMPROBABLES Aux Bains-douches Thouars
Exposition IMPROBABLES Aux Bains-douches Thouars jeudi 23 juillet 2026.
Thouars
Exposition IMPROBABLES
Aux Bains-douches 7 Rue Balzac Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 11:00:00
fin : 2026-08-16 18:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Pour sa 16ème exposition, l’association IMPROBABLES investira les Bains-Douches. 9 artistes de toute la France y présenteront leurs œuvres singulières dans l’esprit d’un cabinet de curiosités art textile, peinture, assemblages, sculpture. Vernissage (en extérieur) le 23 juillet à partir de 17h30
Pour sa 16ème exposition, l’association IMPROBABLES récemment installée à Thouars investira les Bains-Douches, bâtiment art-déco inscrit au titre des monuments historiques. 9 artistes de toute la France y présenteront leurs œuvres singulières dans l’esprit d’un cabinet de curiosités art textile, peinture, assemblages, sculpture …
Vernissage (en extérieur) le 23 juillet à partir de 17 h 30
Le lieu étant classé, le nombre de visiteurs sera limité à 19 à la fois. .
Aux Bains-douches 7 Rue Balzac Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 64 82 76 improbables@orange.fr
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English : Exposition IMPROBABLES
For its 16th exhibition, the IMPROBABLES association will take over the Bains-Douches. 9 artists from all over France will present their singular works in the spirit of a cabinet of curiosities: textile art, painting, assemblages, sculpture. Vernissage (outdoor) July 23 from 5:30 p.m
L’événement Exposition IMPROBABLES Thouars a été mis à jour le 2026-05-23 par ADT 79
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