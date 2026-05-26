Exposition IMPROBABLES Aux Bains-douches Thouars

Thouars

Exposition IMPROBABLES

Aux Bains-douches 7 Rue Balzac Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 11:00:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Pour sa 16ème exposition, l’association IMPROBABLES investira les Bains-Douches. 9 artistes de toute la France y présenteront leurs œuvres singulières dans l’esprit d’un cabinet de curiosités art textile, peinture, assemblages, sculpture. Vernissage (en extérieur) le 23 juillet à partir de 17h30

Pour sa 16ème exposition, l’association IMPROBABLES récemment installée à Thouars investira les Bains-Douches, bâtiment art-déco inscrit au titre des monuments historiques. 9 artistes de toute la France y présenteront leurs œuvres singulières dans l’esprit d’un cabinet de curiosités art textile, peinture, assemblages, sculpture …

Vernissage (en extérieur) le 23 juillet à partir de 17 h 30

Le lieu étant classé, le nombre de visiteurs sera limité à 19 à la fois. .

Aux Bains-douches 7 Rue Balzac Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 64 82 76 improbables@orange.fr

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English : Exposition IMPROBABLES

For its 16th exhibition, the IMPROBABLES association will take over the Bains-Douches. 9 artists from all over France will present their singular works in the spirit of a cabinet of curiosities: textile art, painting, assemblages, sculpture. Vernissage (outdoor) July 23 from 5:30 p.m

L’événement Exposition IMPROBABLES Thouars a été mis à jour le 2026-05-23 par ADT 79